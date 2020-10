Voz do Planalto entrevista candidatos à Prefeitura de Carpina

No Programa Voz do Planalto, o jornalista Ramos Silva, realiza uma série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito do município de Carpina.

Em pauta os temas propostos no plano de governo dos candidatos, a exemplo de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Cultura. Os convidados terão 30 minutos para presentar aos carpinenses suas propostas.

O primeiro convidado é o ex- prefeito de Carpina, Joaquim Lapa, que será entrevistado na próxima terça- feira (27), às 15hs. Em seguida será a vez do candidato Paulo Fernando da Unidade Partidária, às 16hs.

Na quarta- feira (28), o atual prefeito de Carpina, Botafogo, participa da entrevista, às 15hs, e em seguida o empresário Dé do Picolé, apresenta suas propostas, às 16hs.

A transmissão do Programa Voz do Planalto acontece através das plataformas Instagram, Facebook e YouTube do Voz do Planalto.

O 1º turno das eleições municipais acontece no próximo dia 15 de Novembro.