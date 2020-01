VP: há 20 anos informa, forma e faz história

“O Seu Jornal” Voz do Planalto, em 2 de janeiro de 2020, completou 20 anos. Às primeiras luzes do século XXI, já estava nas bancas e nas mãos dos leitores o exemplar número um. Prenunciou um tempo de paz, de esperança e de zelo pelo homem, pela terra e pelo progresso. Chegou o guardião da Cultura, da Educação e das gentes menos favorecidas: a “voz que clama” no planalto.

Diversas centenas de matérias foram publicadas em mais de dois milhões de jornais. 220 edições com cerca de 8 mil palavras por página. Muitos milhões de letras. Tantas que, se unidas como uma corrente, dariam a volta ao Brasil.

Com sede em Carpina, o VP foi instalado inicialmente à av. Estácio Coimbra, em seguida à av. Getúlio Vargas, todas no centro da cidade e, atualmente, à rua Josefa Bione, 140, no bairro do Cajá. A primeira edição foi em formato tablóide (tamanho médio) e com 12 páginas. Hoje, estamos em formato stand (tamanho grande), possui 20 páginas. O VP circula sempre na segunda quinzenal de cada mês.

O “Seu Jornal” é redigido por uma equipe de jornalistas formados, colaboradores e outros profissionais da imprensa. Em duas décadas de circulação ininterrupta, é considerado um testemunho da história de Pernambuco, e especialmente das regiões da Zona da Mata e do Agreste.

Nessas duas décadas foi “despejado” um mar de notícias e de ideias, transportando a realidade para os que precisam de informação e conhecimento. Em mais de quatro milhões de páginas, “formamos opiniões, fizemos história e assim seguiremos em frente. Estimulamos avanços, denunciamos retrocessos, injustiças, desmandos administrativos”.

E, carregado de história, o jornal vislumbra o futuro: já está informatizado com o site Voz do Planalto, o VP eletrônico, e o VPweb, programa de entrevistas.Tem parceria com a Rádio Naza e o Jornal do Commércio.

Grandes manchetes – Considerando o jornalismo o 4°poder de um país, capaz de melhorar o mundo, mesmo em longo prazo, o radialista e jornalista Ramos Silva, juntamente com outros entusiastas da comunicação, entre eles José Bonifácio Silva, Nathan Lucas, Luís Moreira e Edson Silva (in memória) fundaram o Voz do Planalto, inicialmente com o propósito de noticiar os fatos da cidade-planalto. Mas, aos poucos foi desbravando outras paragens e se tornou um dos jornais mais importantes do Estado.

Da imaginação às mãos, forjado a máquina à fita, no início, e hoje totalmente informatizado, o VP chega mensalmente aos leitores por causa de uma rotina de dedicação, amor ao próximo e ao jornalismo.

A primeira manchete que impactou a população foi: “Abastecimento d’água poderá entrar em colapso” (2000). Vieram outras: “Comissão apura desvio de verbas em Paudalho” (2001); Rainha da Suécia visita Nazaré da Mata (2002); “Polícia descobre matadouro de jumento em Limoeiro” (2003); “Deficiente mental mantido em cárcere privado em Surubim” (2004); “Caso J. Cândido: crime revolta Carpina” (2005); Rio vê espetáculo de Limoeiro” (2006); Pernambuco lamenta a morte de Paulo Petribú” (2007); “Professora coleciona imagens de mortos” (2008); “Governo anuncia cinco escolas técnicas na região” (2009); Aguinaldo Silva visita Carpina (2010); “Centenário de Luiz Gonzaga começa com show em Carpina” (2011); “Voz do Planalto é programa de TV” (2012); “Mãe salva vidas doando leite” (2013); “Eduardo Campos, o homem e o povo” (2014); “Garoto sem órgão genital aguarda cirurgia” (2015); “Falta mandioca na Terra da Farinha” (2016), “Operação Fraus: investigados podem pegar 50 anos de prisão (entre eles, o ex-prefeito Carlinho do Moinho) (2017); “Assaltos a banco sem trégua” (2018); “Pernambuco ganha Shopping Carpina” (2019).