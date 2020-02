VP recebe homenagem do Bloco Flor dos Tamarindos em Carpina

O Bloco Lírico Flor do Tamarindo, em seu segundo ano de atuação, desfila com fantasias inspiradas no maracatu rural em homenagem ao antigo maracatu Nação Leão Coroado, fundado pelo mestre Bibiu Bernardo, em 1962. O Flor dos Tamarindos também faz uma homenagem ao jornalista Ramos Silva e aos 20 anos do Voz do Planalto, além da foliã Austrélia Bezerra Moraes, a dona Telinha, e o comunicador Carlos Peruca.

Os foliões podem acompanhar o desfile do Flor dos Tamarindos na semana pré-carnavalesca de Carpina nos dias 15 e 19 de fevereiro, com concentração às 19hs, em frente ao Restaurante Choppana, na tradicional Rua dos Tamarindos (Av. Getúlio Vargas). O bloco também está convidado para outras apresentações em outras cidades. No último final de semana o grupo se apresentou no evento Aurora dos Carnavais em Recife.

As fantasias do Flor do Tamarindo foram criadas pelo artista plástico Raphael Freitas. O destaque este ano vai para o frevo-canção “Lindo Regressar”, composta especialmente para o bloco por Ely Madureira e Humberto Vieira.