Estão abertas as inscrições para o Workshop de Canto, com ênfase em Ópera

Performance, direcionado a cantores líricos, estudantes e professores de canto,

que acontecerá no período de 11 a 22 de julho de 2022, na Igreja Batista Emanuel

em Boa Viagem, totalizando 60 h/a. O objetivo do workshop é aperfeiçoar as

técnicas de canto e interpretação cênica, voltadas para a ópera.

O workshop tem a produção cultural de Lúcio Fábio e contará com aulas

intensivas, expositivas e práticas, ministradas pela Professora de Canto Lírico

Rosemary Carlos e pelo Maestro Jadson Oliveira, com acompanhamento do

Pianista Alison Queiroz.

Os interessados em participar desta capacitação podem se inscrever, até o dia

18/06/2022, através do link: https://bit.ly/workshop-de-canto. As inscrições são

gratuitas e as vagas são limitadas.

O projeto tem o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo

do Estado de Pernambuco