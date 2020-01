XADREZ: um clássico da moda

Entre as idas e vindas da moda, existem algumas tendências que, apesar de se destacarem em uma ou outra temporada, estão sempre presentes. Uma delas é a estampa xadrez. As composições variam com o maxi ou o mini xadrez em cores tradicionais. Pode ser discreto ou extravagante, tradicional ou transgressor. Os tipos mais comuns são: vichy, grid, tartan, príncipe de gales, madras, bufallo check e pied-de-poule. Na realidade não existem regras quanto ao tamanho ou tons escolhidos. Para usar essa estampa você pode combiná-la de diversas formas, escolhendo a peça certa para compor o visual e deixar o look perfeito. O que prevalece sempre é o bom gosto e o estilo de cada um.

O xadrez tartan está em alta. Presente em vestidos, saias, calças e até mesmo em camisas de manga longa, a modalidade é ideal para usar amarrada na cintura, proporcionando um look street e despojado. O xadrez racing tem esse nome pela padronagem estar presente em competições automobilísticas. Abuse dessa estampa nos calçados e camisetas. O xadrez madras era uma padronagem feita à mão e com corantes naturais. Ao conquistar espaço no guarda-roupa, acabou tornando-se um dos tipos de xadrez mais utilizados no mundo. Essa padronagem adiciona um mood divertido ao look. Isso porque ele é composto por cores claras e vivas, ideal para composições com vestidos, camisas e acessórios.

Democrático, veste bem todas as silhuetas. Versátil, se adapta a diferentes modelagens e fits, do blazer ao vestido. O xadrez preto e branco é ideal para combinar com cores vibrantes, como o amarelo ou laranja. Para o look não ficar pesado não use tudo com a estampa xadrez. Então para não errar, use apenas uma peça combinada com outra de cor neutra e lisa de preferência. Se você usa plus size, evite esta estampa porque ela aumenta o volume. Mas se for usar, use uma camisa aberta com uma camiseta escura por baixo. A camisa aberta vai fazer duas linhas verticais que alongam. Pode usar também na parte mais fina do seu corpo, assim vai equilibrar a silhueta. Outra boa opção é usar o xadrez nos acessórios. Se você for baixinha, cuide para não parecer menor porque a estampa achata o visual, então prefira usar a estampa na versão pequena, como a estampa vichy.

A camisa xadrez é bem versátil e pode ser usada de diferentes maneiras. Uma das opções possíveis é vesti-la com seus botões abertos e sobreposta a uma camiseta branca lisa e calça jeans escura. Também é legal usá-la fechada e com as mangas erguidas até a altura dos cotovelos. Para usar o xadrez de forma discreta, uma ideia é optar por cachecóis e lenços que levam a estampa na hora de montar o seu look. O xadrex cabe muito bem em casacos e em calças e você ainda pode completar o visual com um sapato com as mesmas ilustrações das roupas. Aposte nessa tendência, pois os desenhos geométricos estão com tudo nesta temporada e permitem múltiplas produções para looks do dia a dia – desde o mais casual até o mais elegante.

