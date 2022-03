Zona da Mata estreia um podcast infantil sobre as brincadeiras da região

As manifestações de cultura popular, consideradas Patrimônios Culturais do Brasil, presentes na região da Zona da Mata, interior de Pernambuco, como maracatu rural, coco de roda, ciranda e cavalo marinho vão ganhar um novo espaço de comunicação para chamar de seu. A partir desta quarta-feira (2), estreia em todas as plataformas de streaming, o Podcast Brinquedos Populares, que traz como mote: histórias para ouvir, aprender, compartilhar e divertir-se. A iniciativa, idealizada pelo jornalista, radialista e produtor cultural Salatiel Cícero, conta com recursos da Lei Aldir Blanc PE.

A ação busca retratar, por meio de uma série de oito episódios, curiosidades e histórias sobre os ritmos de tradição popular presentes na região da Zona da Mata. “Fizemos um trabalho de curadoria para saber quais manifestações culturais da nossa região despertam curiosidades nas crianças. Depois disso, demos início à etapa de pesquisa e entrevistas. O desafio foi transformar cada manifestação em contação de histórias infantis. Vale destacar que algumas delas são desconhecidas pela maioria do público”, afirma a produtora cultural Josi Marinho, responsável por produzir cada episódio.

O público poderá acompanhar os episódios ao longo de todas as semanas do mês de março, sempre às quartas-feiras e sábados. “Durante o trabalho de produção fizemos conexão de várias linguagens artísticas, como teatro, literatura, jornalismo, entre outras. Tudo para que fique o mais compreensível para o público do podcast” adianta, Klauber Souza, ator e roteirista do projeto.

O Podcast Brinquedos Populares fará uma viagem pelas tradições das cidades que compõem a região canavieira, um dos territórios mais pobres de Pernambuco. A cada cidade pesquisada, uma descoberta incrível sobre boas histórias, costumes e tradições que nasceram nos antigos terreiros dos engenhos de cana de açúcar, em comunidades de povos escravizados e indígenas. Cultura que se mantém viva, levando alegria a todos que participam e moram nesses lugares.

Os episódios serão publicados nos canais oficiais do Podcast Brinquedos Populares, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Youtube, sempre às quartas-feiras e sábados, de março, depois das 14h. Para garantir mais alcance do conteúdo, os episódios serão compartilhados com professores, pontos de cultura, redes de bibliotecas e emissoras de rádios comunitárias e educativas da região, por meio de grupo de WhatsApp. Além disso, para quem quiser ficar por dentro de todos os episódios e mais informações sobre o projeto, poderá acessar: www.podcastbrinquedospopulares.blog.br. Lá, é possível ouvir os episódios e saber mais sobre a proposta do projeto.