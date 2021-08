Ana Cláudia, a Lalá, está com malas prontas para os Jogos Paralímpicos no Japão

A jovem, atleta do alto rendimento esportivo brasileiro, de 33 anos, natural da cidade de Nazaré da Mata, interior de Pernambuco, embarca nesta segunda-feira, 02 de agosto, às 10h40, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, rumo à sua segunda Olimpíada Internacional. Desta vez, o destino será as paralimpíadas de Tóquio, no Japão

Após conquistar o terceiro lugar no Mundial de Atletismo Paralímpico em Doha, no Qatar – país árabe localizado na Ásia Ocidental – no ano de 2015, Ana Claudia, a Lalá, de 33 anos, atleta do alto rendimento brasileiro, natural cidade de Nazaré da Mata, região da Mata Norte de Pernambuco, parte rumo à sua segunda Olimpíada Internacional.

Desta vez, sua missão esportiva será representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, nas categorias 100 metros rasos na classe T42 – para amputados ou com deficiência e salto em distância. Ana Cláudia é a melhor paratleta do Brasil e das Américas. Também é a segunda melhor do mundo nos 100 metros rasos na classe T42 – para amputados ou com deficiência e a primeira no salto em distância.

A paratleta está com malas prontas e viaja na manhã desta segunda-feira, 02 de agosto. O embarque será realizado às 10h40, no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, juntamente com o técnico Ismael Marques, e demais representantes da delegação de paratletas pernambucanos.

A primeira parada da viagem será em São Paulo. Lá, ela e toda equipe ficarão concentrados no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no Ipiranga, bairro na zona sul da capital paulista, até a hora do embarque oficial para o Japão.

A concentração na capital paulista faz parte dos protocolos de segurança. Todos os atletas precisam comparecer ao centro – que é a principal referência do país para atletas paralímpicos de alto rendimento – pelo menos cinco dias antes do embarque para ficar em isolamento e fazer testes de Covid-19.

Na tarde do próximo sábado, 07 de agosto, Ana Cláudia e os demais convocados para a competição embarcam do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para a primeira escala, que será em Doha, no Qatar. Ao todo, serão nove horas de viagens de avião.

Logo em seguida, embarca em um novo voo, que sairá de Doha para Narita, cidade japonesa localizada na província de Chiba. Pela frente, mais uma longa viagem de cerca de 19 horas ininterruptas.

Após intensas horas de voos, a próxima parada será na movimentada capital do Japão, a cidade de Tóquio. Mas ela e os atletas não seguem direto para os jogos. Farão mais uma viagem de ônibus, que deve durar mais de seis horas rumo à cidade de Hamamdtsu, área japonesa com maior concentração de brasileiros. A estadia no local faz parte do processo de aclimatação, que visa conhecer os locais das provas e adaptação ao fuso horário.

A abertura oficial da Paralimpíadas está marcada para o dia 24 de agosto. O comitê organizador das paralimpíadas do Japão, ainda não divulgou os dias e horários que serão realizados os jogos de Ana Cláudia.