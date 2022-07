Aniversário de 211 anos de Paudalho será celebrado com uma programação especial

Em celebração aos 211 anos de Paudalho, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, vai promover uma programação toda especial, que será realizada entre os dias 22 e 27 de julho.

Neste ano, a comemoração de aniversário do município também fará referência às festividades juninas, destacando a importância do ciclo junino, que nos últimos anos não foi celebrado devido à Pandemia de Covid-19 e às fortes chuvas que atingiram diversas cidades pernambucanas, inclusive Paudalho, no último mês.

“Vamos unir o útil ao agradável. Comemorar o aniversário da nossa cidade e também o São João, que tanto valorizamos e que nos últimos anos não foi realizado devido ao período pandêmico e recentemente em decorrência às chuvas que afetaram o nosso município”, disse Carolina Ferraz, Secretária de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude de Paudalho.

A programação do evento será distribuída no Pavilhão, nas ruas e no Palco Beira Rio.

Confira a seguir a programação completa:

22 de Julho (Pavilhão)

Cia de Dança (Mastruz com Leite)

Quadrilhas Juninas

23 de Julho (Pavilhão)

Aleff Counter

Quadrilhas Juninas

Joebson Vaqueiro

Rosimar Lima

24 de Julho (Pavilhão)

Quadrilhas Juninas

Thomas Playboyzinho

Ninho Pernambucano

25 de Julho (Ruas)

Orquestrão

Com todas as representações culturais do município, saindo da entrada da cidade

26 de Julho (Palco Beira Rio)

Felipe Farra

Raphaela Santos (A Favorita)

Priscila Senna (A Musa)

27 de Julho (Palco Beira Rio)

André Viana

Caninana

Mari Fernandez