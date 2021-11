Artista plástica Maria Xilo homenageia Paulo Freire na exposição 17 ODS para um Mundo Melhor

Patrono da educação no Brasil, o educador, pedagogo e filósofo reconhecido mundialmente Paulo Freire recebe homenagem da artista plástica Maria Xilo na exposição 17 ODS para um Mundo Melhor, que acontece até o dia 26 de novembro na área externa do Cais do Sertão, no Bairro do Recife. Maria assina a escultura inspirada no tópico “Educação de Qualidade”, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)-metas globais que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) – que são tema da mostra.

Com de 1,80m de altura, o globo, intitulado “Centenário”, tem como ponto focal uma ilustração de Paulo Freire, terceiro pensador mais citado do mundo em universidades da área de humanas, de acordo com levantamento da London School of Economics, e com 29 títulos de Doutor Honoris Causa dado por universidades da Europa e da América. Este ano celebra os 100 anos de seu nascimento. “A educação que ‘avoa’ livre nesse mundão, que do barro batido molda o poeta, que faz o medo esperançar nos olhos das crianças e que nos remete a acreditar que podemos salvar a nossa existência. Centenário de uma educação que liberta, de uma voz que não se cala e que luta por equidade e paz”, fala Maria sobre sua obra.

Para pintar sua escultura, Maria Xilo contou com uma ajuda especial: alunos da Rede Municipal de Ensino do Recife, que participaram das primeiras pinceladas durante a abertura da exibição, realizada no último dia 26. Autodidata, a recifense de apenas 18 anos vem trazendo uma nova cara à tradicional arte da xilogravura ao retratar o Nordeste e também temas atuais. Ela participou de mostras como a CowParade 2017 e Colorindo o Recife 2018, e ilustrou ainda vários livros.

Além do trabalho de Maria, a mostra traz também peças de artistas das mais variadas vertentes – Alexandre Truff, Mundano, Beatriz de Carvalho, Fabiano Al Makul, Priscila Barbosa, Maramgoní, Fernanda Eva, Pomb, Marcelo Stefanovicz e Consuelo Cornelsen, Giovanna Nucci, Binho Ribeiro e o coletivo SHN. A exposição democratiza o acesso à arte e já passou pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. O projeto concebido pela Toptrends, empresa especializada em marketing cultural, conta com o apoio do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, e patrocínio do grupo Colgate-Palmolive. No apoio local, estão a Empetur e a Prefeitura de Recife, através da Secretaria Municipal de Educação.