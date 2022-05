Artistas da Mata Norte embarcam nesta quarta-feira para turnê na Europa

Programação faz parte do projeto “Show Música Rural”, que percorrerá cidades dos países da Espanha e Portugal, com apresentações culturais, gratuitas, de maracatu mural, coco de roda e ciranda

Após dois anos de expectativas, mestres e músicos ligados à cultura popular da região da Mata Norte de Pernambuco vão poder realizar o sonho de viajar e se apresentarem na Europa. A iniciativa faz parte da turnê “Show Música Rural” que busca apresentar, no exterior, as danças, músicas e curiosidades sobre as manifestações de cultura popular de raiz, como o coco de roda, maracatu rural e ciranda. Além das apresentações culturais, os artistas vão promover oficinas, aulas espetáculos e roda de diálogo. O embarque dos integrantes está programado para a noite desta quarta, no Aeroporto Internacional dos Guararapes. De lá, eles seguem para uma experiência inédita, que deverá durar cerca de 20 dias, com tudo pago.

A turnê “Show Música Rural” será realizada em quatro cidades europeias. A programação vai passar por Covilhã e Lisboa, em Portugal. Além delas, também estão previstas atividades em Granada e Madri, na Espanha. Destaque para participação no Festival Brasil na Covilhã, promovido pela Universidade da Beira Interior – Faculdade de Ciências da Saúde (FCS – UBI), uma das maiores instituições voltadas à saúde humana no exterior. “Estamos animados em poder fazer esse intercâmbio cultural. Levar a nossa cultura para os europeus nos enche de orgulho” destaca a produtora cultural e coordenadora do projeto Joana D’Arc Ribeiro.

O projeto, formado por cerca de quatorze integrantes, têm como protagonistas três importantes mestres da cultura popular da região, considerados revelação musical da nova safra de artistas da zona canavieira pernambucana. São eles: Mestre Bi (Cirandeiro), da cidade de Nazaré da Mata; Mestre Josivaldo Caboclo (Mestre de Maracatu), de Lagoa do Carro; e Ricco Serafim (Coquista), de Carpina. Juntos, eles vão se revezar no palco, fazendo uma mistura cultural, que promete colocar todo mundo para dançar sem parar. Esta será a primeira apresentação deles fora do Brasil.

O projeto “Show Música Rural” além das apresentações artistas, também vai promover o lançamento de álbum contendo 15 músicas. A ideia é que elas sejam lançadas dentro da programação da turnê. Outra proposta será a realização de oficinas de instrumentos musicais para estudantes da Europa. “Será uma rica experiência, pois, além de dançarem e cantarem, eles terão, ainda, a oportunidade de aprenderem sobre as músicas que embalam nossas tradições populares”, afirma Joana D’Arc Ribeiro.

Programação

Dia 16 de maio

Beirão D’honra

Câmara Municipal de Covilhã

Roda de Mestres

Banda Covilhã

Dia 17 de maio

Oficina de dança com Juçara

Banda da Covilhã

Oficina de Música com Nino Alves

Banda Covilhã

Dia 18 de maio

Aula Espetáculo Música Rural

Banda Covilhã

Dia 19 de maio

Aula Espetáculo Música Rural

Andy Living

Show de Nino Alves

Andy Living

Dia 21 de maio

Feira Gastronômica

Praça do Município

Roda de Mestres

Galeria Antonio Lopes

Grande Espetáculo Show Música Rural

Auditório da Universidade da Beira Interior

Dia 22 de maio

Feira Gastronômica

Praça do Município