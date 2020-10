Audiência define tempo e ordem de candidatos no guia eleitoral de Carpina e Lagoa do Carro

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, através da Juíza da 20ª Zona Eleitoral, Drª Mariana Vieira Sarmento, realizou ontem (06) uma audiência pública para a elaboração do plano de mídia dos municípios de Carpina e Lagoa do Carro.

A proposta é definir a distribuição do tempo e a ordem de veiculação dos programas e inserções em rádio dos partidos e coligações que estão disputando aos cargos de prefeito e vereador desses municípios.

Foram convocados para a reunião os representantes dos partidos políticos, coligações, representantes das emissoras de rádio, representantes do ministério Público Eleitoral.

O plano de mídia vai definir a distribuição do uso da parcela do horário eleitoral gratuito no rádio, a escolha da emissora geradora, assim como a realização dos sorteios para a escolha da ordem de veiculação da propaganda em rede e de inserções provenientes de eventuais sobras de tempo, referentes às Eleições Municipais 2020.

A audiência pública aconteceu, no auditório do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Carpina.

O horário eleitoral, conhecido em Pernambuco como guia eleitoral, começa na próxima sexta-feira (9) e vai até o dia 12 de novembro.