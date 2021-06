Bancários pedem inclusão no grupo prioritário da vacinação e anunciam greve de 24h

Bancários de Pernambuco realizarão uma greve, nesta sexta-feira (18), para pedir a inclusão da categoria como prioridade na vacinação contra a Covid-19. De acordo com o Sindicato dos Bancários, a decisão foi aprovada com 95% dos votos em assembleia realizada no início desta semana, após o governo do estado não atender ao pedido da categoria. O protesto terá duração de 24 horas.

Segundo os organizadores, a manifestação também contará a realização de uma passeata, que sairá às 16h da Agência Caixa, no bairro da Boa Vista, e seguirá para o Palácio do Campo das Princesas.