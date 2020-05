Boletim PE contra o novo coronavírus

CORONAVÍRUS | A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta terça (26), 488 novos casos de Covid-19 no Estado – são 28.854 no total. Entre aqueles confirmados hoje (26), 228 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 260 são casos leves. Do total de 28.854, 12.839 são graves e 16.015 leves. Dos graves, 1.439 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. Outros 4.998 estão internados, sendo 227 em UTI e 4.771 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. O boletim aponta mais 551 pessoas recuperadas da doença, totalizando 8.863 curas. Também foram computados 80 novos óbitos, somando 2.328 mortes pela Covid-19 no Estado. Confira os detalhes: https://bit.ly/36xqxwp.

PONTOS DE CUIDADO | O Governo de Pernambuco já fez 33 mil atendimentos nos quatro Pontos de Cuidado instalados para a população em situação de rua no Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão. As pessoas recebem alimentação, orientações sobre higiene e têm suas temperaturas corporais aferidas. Os Pontos de Cuidado são equipados com lavatório, banheiro e chuveiro, e estão abertos de domingo a domingo, em horário amplo, para evitar a formação de filas. Confira os locais e horários de funcionamento: http://www.pe.gov.br/b/22703.

ATENDE EM CASA | Nesta terça-feira (26), mais oito municípios pernambucanos passaram a ser assistidos pelo Atende em Casa, ferramenta que orienta pessoas com sintomas gripais. As cidades de Belém de Maria, Tamandaré, Água Preta, Gameleira, Angelim, Itaíba, Jupi e Lagoa de Ouro são as novas contempladas. Agora, são 115 municípios e mais de 7 milhões de pessoas com acesso ao app (70% da população pernambucana). Acesse www.atendeemcasa.pe.gov.br ou baixe o app para sistema Android.

REFEIÇÕES | O Governo de Pernambuco – por meio das secretarias de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas -, em parceria com o Senac e entidades sociais, está distribuindo, diariamente, duas mil refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. A parceria começou no início de maio e já contabiliza 46 mil quentinhas entregues. As refeições são preparadas nas cozinhas profissionais do Senac e levadas por caminhões do Governo para serem distribuídas por entidades solidárias e instituições religiosas. http://www.pe.gov.br/b/22706.

Confira o vídeo sobre a parceria do Governo do Estado com o Senac: https://youtu.be/MguscXF2MBw.

ÔNIBUS | A partir de amanhã (27), a Rua Tenente Domingos de Brito, no bairro de Boa Viagem, será interditada para obras de saneamento. A via ficará fechada até o dia 17 de junho, no trecho entre as ruas Bruno Veloso e Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras. Com isso, o Grande Recife mudará o itinerário de nove linhas que passam pela localidade enquanto durar o serviço. Confira: https://bit.ly/3grnQ4g.

TRANSPARÊNCIA | Consulte o acervo de documentos e dados referentes às despesas com o combate à Covid-19 em Pernambuco no Portal da Transparência: https://bit.ly/2XpfgKw.

FAKE NEWS | Antes de repassar alguma notícia, confirme em fontes oficiais! Confira boatos já desmentidos no site: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/.

Medidas e decretos: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/#medidas.

Para denunciar descumprimento das medidas ligue 190.