Buenos Aires terá sistema de abastecimento de água ampliado

O governador Paulo Câmara anunciou, na última sexta-feira (13), a ampliação do sistema de abastecimento de água em Buenos Aires, município da Mata Norte de Pernambuco, e mais uma série de intervenções que totalizam um aporte de R$ 735 mil. As ações fazem parte do Plano Retomada, que prevê um montante de R$ 5 bilhões para investimentos em projetos estruturadores no Estado, visando a geração de emprego e renda para a população.

O projeto consiste na implantação de cerca de cinco mil metros de tubulação em novas ligações de água para os bairros de Santa Ana, Santa Alice e Vaquejada. “São ações muito importantes que estamos anunciando hoje, como a ampliação do abastecimento de água e a perfuração de poços. E eu vou me dedicar muito para que essas obras sejam entregues ainda este ano”, afirmou Paulo Câmara, que autorizou, ainda, a perfuração e instalação de 15 poços.

A população de Buenos Aires também será beneficiada com pavimentação e saneamento básico em diversas ruas, assegurados por meio de um convênio assinado com a prefeitura, assim como o recapeamento asfáltico na cidade e no distrito Lagoa de Outeiro, somando R$ 2 milhões em investimentos. O governador também assinou acordo de cooperação técnica para regularização fundiária, entregou 65 declarações de aptidão e 91 peças técnicas individualizadas para o Engenho Cavalcanti e Fazenda Vera Cruz.

Reforçando o compromisso na área de assistência e desenvolvimento social, Paulo Câmara repassou R$ 60 mil para manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), além de R$ 12 mil para custeio de benefícios eventuais e R$ 194 mil para implantação de cozinha comunitária.

Na educação, foram autorizadas obras de reforma e ampliação da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Jaime Coelho e da Escola Laurindo Gomes, que também ganharão quadras poliesportivas cobertas. Por fim, foi anunciada a instalação de mais uma unidade da Central de Oportunidades de Pernambuco (COPE), beneficiando aproximadamente três mil pessoas, além do repasse de R$ 263 mil para fortalecimento do sistema de saúde no município.

Integraram a comitiva os secretários estaduais José Neto (Casa Civil), coronel Carlos José (chefe da Casa Militar), Luiz Eduardo Antunes (Desenvolvimento Agrário), Marcelo Barros (Educação e Esportes), Alexandre Rebelo (Planejamento e Gestão), Tomé Franca (Desenvolvimento Urbano e Habitação), Edilázio Wanderley (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude), Alberes Lopes (Trabalho, Emprego e Qualificação), Cloves Benevides (Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas), João Charamba (Executivo de Educação) e Eduardo Figueiredo (Executivo da Casa Civil).

Também presentes os presidentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Maurício Canuto, e do Iterpe, Henrique Queiroz; o diretor regional de Interior da Compesa, Mário Heitor; os deputados federais Danilo Cabral e Milton Coelho; o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros, e os deputados estaduais Henrique Queiroz Filho, Joaquim Lira, Aglailson Victor e Paulo Dutra; o prefeito de Buenos Aires, Fabinho Queiroz, além de outros prefeitos, ex-prefeitos e vereadores da região.