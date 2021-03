Campanha arrecada alimentos para doar a artistas da Mata Norte

Com a pandemia do novo coronavírus alguns setores foram diretamente afetados, a exemplo da Cultura. Com as medidas de isolamento social necessárias, muitos artistas, brincantes, mestres, escritores, entre outros, precisaram suspender ou reduzir a produção e apresentações.

Na Mata Norte de Pernambuco, um grupo de agentes culturais está promovendo uma ação solidária para arrecadar alimentos não perecíveis. A proposta é distribuir cestas básicas para distribuir para as pessoas envolvidas com a cultura popular. A iniciativa visa auxiliá-los a enfrentar esse momento de dificuldade.

Toda a população é convidada a doar. O mestre de maracatu, André de Lica, está liderando o grupo e por meio das redes sociais para mobilizar as doações. Está sendo solicitada a entrega de 1kg de alimento não perecível para a organização das Cestas Básicas. As doações estão sendo recebidas na casa do mestre André de Lica, localizada a Rua Feliciano de Moraes Câmara, N 93, Lot. Paraíso ( Próxima ao Bar de Tonha). Outras informações: 081 9 9291-1728