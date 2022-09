Carpina ganha Cozinha Comunitária

O “Programa Tá na Mesa” chega a Carpina nesta terça-feira (27), com a inauguração da Cozinha Comunitária Floresta dos Leões. O equipamento é parte da estratégia de combate à insegurança alimentar e nutricional do Governo do Estado, para beneficiar a população em pobreza e extrema pobreza, que, na maioria dos casos é a mais impactada.

A Cozinha Comunitária, localizada na Rua Ernesto Pompilio, 349, bairro Santo Antônio, vai fornecer aproximadamente 1000 refeições semanais, atendendo 350 pessoas cadastradas e acompanhadas pelo CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), em três dias da semana. Ao todo, serão distribuídas 4000 refeições por mês.