Celpe e CREA assinam acordo para fortalecer ações de fiscalização em todo o Estado

Atualmente, 40% das ocorrências de acidentes com terceiros envolvendo a rede elétrica são resultado de intervenções da construção e manutenção civil. Em segundo lugar estão as ligações clandestinas, com 16%. “Nossa meta é diminuir cada dia mais esses números. Após o treinamento que fizemos junto aos fiscais do CREA, com foco no distanciamento mínimo da rede e ligações clandestinas, conseguimos evitar que aproximadamente 20 eventos acontecessem, assim como a regularização de unidades clandestinas”, afirmou o presidente da Celpe, Saulo Cabral.

“A Celpe presta um serviço a toda população e essa atividade conta com engenharia. É esse serviço que a gente quer que seja prestado por profissionais habilitados com eficiência e rapidez. A Celpe também realiza projetos da engenharia da iluminação pública, da residência, inclusive em zonas mais pobres do Estado e queremos mais rapidez nesses lugares”, disse o presidente do Crea, Adriano Lucena.

A partir de agora os dois órgãos devem promover uma articulação permanente entre seus dirigentes a fim de garantir a realização de ação integrada para aprimoramento da fiscalização, conscientização de profissionais a respeito dos riscos de trabalhos em proximidade a redes elétricas e medidas para segurança no trabalho.

Outras iniciativas previstas no acordo de cooperação, além das ações de fiscalização em construções civis e ligações clandestinas, são as ações a prevenção de acidentes em grandes eventos como Carnaval, São João, Reveillon, festividades em comunidades e outras celebrações de grande porte.

A intenção é que as duas instituições trabalhem em parceria na fiscalização de obras de construção civil, que atualmente é o segmento que apresenta o maior número de acidentes relacionados com a rede de distribuição de energia elétrica do Estado.

