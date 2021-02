Coaf participa da inauguração de nova fábrica parceira de álcool 70º

Nesta terça-feira (2), quatro meses após o anúncio da expansão da sede da Lapon Farmacêutica no Parque Industrial de Limoeiro, a empresa, que também fabrica álcool gel e tem a usina da Cooperativa dos Fornecedores de Cana de PE (Coaf) como parceira na produção, acaba de inaugurar o seu novo parque em Vitória de Santo Antão. A cerimônia de lançamento da nova unidade, que já possui a capacidade de produzir 40 mil litros de álcool 70º por dia, podendo chegar a 80 mil, contou com a participação de parte da diretoria da Coaf, acompanhada do deputado estadual, Aloísio Lessa, que é defensor do setor canavieiro.

O presidente da Coaf e da Associação dos Fornecedores de Cana de PE (AFCP), Alexandre Andrade Lima, presente na inauguração, aproveitou a oportunidade para parabenizar Renato Celso pela visão estratégica neste segmento. Renato é fundador da Lapon, empresa pernambucana que já completa 31 anos neste ano, tendo a Coaf como parceira na produção de álcool. O vice-presidente da Coaf, Rodrigo Borba e o diretor Damião Pereira, ambos dirigentes da AFCP, também participaram da atividade.