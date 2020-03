Começa segunda etapa da campanha Jovem Eleitor

Começou a segunda etapa da campanha do Jovem Eleitor, lançada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo da ação, que utiliza linguagem simples e moderna, é envolver os jovens no assunto e fortalecer o interesse dessa faixa etária em participar da vida política, contribuindo, assim, para delinear o futuro do país.

Com o conceito “Seu voto tem superpoderes”, o material da campanha de conscientização será veiculado nas emissoras de rádio e TV, em veículos de instituições parceiras e nos perfis da Justiça Eleitoral no Twitter, Instagram, Facebook e Spotify. O conceito está relacionado ao mote da logomarca das Eleições Municipais de 2020, #SeuVotoTemPoder. A ação segue até o dia 9 de abril.

No material produzido pelo TSE, diferentes jovens refletem sobre questões de seu interesse e sobre como o voto os representa perante os candidatos eleitos. A campanha transmite a mensagem de que, ao votar, tudo pode mudar; afinal, “seu voto tem superpoderes”.

Página interativa-Os jovens a partir de 16 anos de idade contam ainda com uma página no Portal da Justiça Eleitoral totalmente dedicada a eles, inspirada nos aplicativos de mensagem. A interface, que foi ao ar no dia 26 de novembro, traz respostas às perguntas mais frequentes sobre a emissão do título de eleitor feitas pelos jovens por meio das redes sociais da Corte Eleitoral.

Além de informações sobre a emissão do título, o site também oferece acesso a outros temas relacionados à Justiça Eleitoral. No banner Eleições, por exemplo, o jovem poderá saber quando ocorrem os pleitos, quem pode votar, qual a diferença entre eleição geral, municipal e suplementar e como é feita a votação.