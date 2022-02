Coronel Meira questiona: a quem interessaria a morte de Albérisson Carlos?

O Coronel Meira, presidente Estadual do PTB-PE, esteve nesta quinta-feira (17), no velório e sepultamento do Presidente da Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados, Albérisson Carlos, que veio a óbito depois de ter sido alvejado na noite anterior por homens que o emboscaram quando o mesmo se dirigia para seu veículo.

O fato que chocou à todos os familiares, amigos e irmãos de farda, ocorreu na Rua Ricardo Salazar, Bairro da Madalena, no Recife, próximo à ACS-PE. “Estamos tristes e perplexos pois perdemos um grande pai de família e excelente profissional, um policial militar que literalmente lutou e doou sua vida por nossa categoria”, afirmou Coronel Meira.

“O Governo de Pernambuco tem a obrigação de investigar o caso com urgência. Nós precisamos saber porquê Albérisson foi assassinado. Isso precisa ficar esclarecido o mais rápido possível! Queremos a resposta: quem mandou matar Albérisson Carlos? Esse crime não pode ficar impune.”, enfatizou.

“Neste momento, conclamo a união de todos os servidores da segurança pública para que juntos possamos fortalecer nossas categorias, em busca de qualidade no serviço e valorização profissional: Polícia Civil, Polícia Penitenciária, Guardas Municipais, Policiais e Bombeiros Militares, enfim, todos! Não podemos ficar abandonados ao relento. Precisamos convergir para o nosso bem e da sociedade.”, concluiu Meira.

Parceria Política

Em 2010, o Coronel Meira e Albérisson disputaram as eleições para Deputado Estadual e Federal, no qual reforçaram a união entre Praças e Oficiais da PM e Bombeiros Militares (com o lema: Todos unidos, do Soldado ao Coronel) nos quais obtiveram 23.114 votos e 9.467 votos, respectivamente, ficando nas suplências.

Em 2018 a dupla faria nova dobradinha, desta vez, Albérisson como Deputado Federal e o Coronel Meira como candidato ao Governo de Pernambuco. “Infelizmente, naquela oportunidade, tive minha candidatura retirada pelo PSL e depois pelo PRP.”