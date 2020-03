Covid-19: aproveite o período da quarentena para se qualificar de casa

Com o estado de alerta ocasionada pela Covid-19, coronavírus, o Governo de Pernambuco vem tomando uma série de medidas para evitar a propagação do vírus. Ficar em casa e evitar as aglomerações têm sido as principais recomendações. Pensando neste período de quarentena, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação em parceria com o Instituto Latino Americano de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Sustentável (INSTITUTO ÊXITO), disponibiliza, de forma totalmente gratuita, cursos on-line para empreendedores e trabalhadores que desejam se qualificar em casa.

Após um breve cadastro – realizado através do link https://www.toolzz.com.br/institutoexito/login -, a plataforma irá mostrar as diversas palestras e cursos oferecidos pelos Instituto Êxito. Lá os alunos poderão aprender técnicas de empreendedorismo, participar de interações com empresários renomados no mercado, além de realizar consultorias oferecidas mediante a disponibilidade e capacidade de atendimento da equipe do Instituto.

Os interessados também poderão acessar gratuitamente o App de Mentoria baixando nas lojas de aplicativos (Google Play ou APP Store) o aplicativo intitulado “Toolz: Mentor”.