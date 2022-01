Decreto municipal proíbe Carnaval, festas e eventos em Nazaré da Mata

Em meio ao aumento de casos de Covid-19 em Pernambuco, os municípios avançam com medidas sanitárias para frear o avanço da doença.

Na última segunda-feira (17), em decreto, o município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do Estado, definiu pela proibição, a iniciar nesta terça-feira (18), de festas e eventos na cidade pelos próximos dois meses, incluindo o Carnaval, previsto para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março.

Entre os eventos cancelados pelo novo decreto da cidade, está o tradicional Encontro de Maracatus Rurais, realizado sempre nas segundas de Carnaval, reunindo centenas de grupos de maracatus da região. Em 2014, o evento recebeu o título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil.

De acordo com o decreto, estão proibidas todas as apresentações culturais, shows em áreas internas ou externas, serestas, troças carnavalescas, blocos de rua, além do carnaval da cidade.

