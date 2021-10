Educação inclusiva é tema do segundo debate do Assim Vivemos”

Além da exibição de 29 longas, médias e curtas-metragens, o Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência promove debates online com temas que se relacionam com as produções exibidas. O segundo deles, “Educação para todos”, será nesta segunda-feira, 4/10, às 19h30. O bate papo será mediado pela idealizadora do festival, Lara Pozzobon, e contará com as presenças de Rene Lopez, diretor do filme “Não me esqueci de você”, e que também é produtor de TV, especializado em programas culturais, educativos e científicos; e da jornalista Patrícia Almeida, especialista em Linguagem Simples e mestre em Estudos sobre Deficiência. Juntos, conversam sobre educação inclusiva, igualdade de oportunidades e valorização das diferenças humanas de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção.

Antes do encontro, na sessão das 18h, o público pode assistir – presencialmente ou online – o documentário brasileiro “Não me esqueci de você”, de René Lopez, sobre educação inclusiva, e que ouve diferentes vozes do processo educacional – pais de alunos, professores da rede pública e especialistas na área – e busca sensibilizar sobre a responsabilidade social e política da inclusão de alunos. A produção encerra as exibições presenciais do festival no CCBB Rio.

Importante ressaltar que o Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, seguirá no formato online até 11 de outubro e também promoverá mais outros dois debates virtuais, sempre após as sessões motivadas pelos temas a serem discutidos. Ao longo do tempo, esses encontros se consolidaram como um espaço importante de diálogo e reflexão acerca dos temas relativos às pessoas com deficiência e, consequentemente, a toda a sociedade. Eles contam com a presença de profissionais ativos nas suas áreas de atuação, sempre com prioridade para a participação de pessoas com deficiência. No site www.assimvivemos.com.br é possível conferir a programação completa e acompanhar os encontros.

Todos os filmes contam com recursos de acessibilidade como a audiodescrição e as legendas LSE (para surdos e ensurdecidos), além interpretação em LIBRAS. Os debates ao vivo têm interpretação em LIBRAS e serão disponibilizados gratuitamente através do site, assim como o catálogo digital do festival com informações, sinopses dos filmes e programação completa.

Serão oferecidos cinco prêmios do júri e um do público, destinado ao filme escolhido nas três cidades. Os membros do júri são pessoas com deficiência, artistas e profissionais e, em cada edição, o júri cria novas categorias de prêmios, a fim de destacar as qualidades específicas dos filmes premiados. O troféu foi criado pela artista cega Virginia Vendramini. A direção geral do Assim Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência é de Graciela Pozzobon.A realização é do Centro Cultural do Banco do Brasil, com patrocínio do Banco do Brasil através da Lei de Incentivo à Cultura, e produção da Cinema Falado Produções.

