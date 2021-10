Em Belém de Maria, Silvio e Sileno inauguram UBS Eduardo Campos

Foi inaugurada, na tarde desta segunda-feira (25), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Eduardo Campos, no município de Belém de Maria, no distrito de Batateira. O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) e o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno Guedes (PSB) participaram do ato ao lado do prefeito Rolph Júnior (Republicanos) e do vice Beto do Sargento.

“Não tenho dúvida que esse será um importante equipamento que vai melhorar a qualidade e o serviço de saúde para cada morador da região. O prefeito Rolph Júnior e sua equipe vem fazendo um excelente trabalho à frente da prefeitura. Vamos continuar trabalhando em Brasília para trazer, cada vez mais, recursos para o povo de Belém de Maria”, falou Silvio.

O secretário Sileno Guedes ressaltou os avanços da cidade. “Belém de Maria está vivendo um momento de crescimento econômico, social e político. O município está organizado, com contas em dia e oferecendo serviços de qualidade para a população, como na área da saúde”, ressaltou.

Ao final da inauguração, Silvio e Sileno, acompanhados do prefeito Rouph Júnior e equipe da prefeitura, seguiram para acompanhar as obras de uma escola municipal, com 12 salas de aula, quadra coberta e estrutura adaptada para atender dezenas de crianças e jovens do município, mais precisamente do distrito de Batateira.