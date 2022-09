Em Petrolina, Estado entrega recuperação de rodovia e obra de esgotamento sanitário

Cumprindo agenda no Sertão do São Francisco, o Governo de Pernambuco inaugurou, nesta quinta-feira (22), a obra de recuperação da PE-655, a Estrada de Tapera, no município de Petrolina. O trabalho abrangeu os 31,2 quilômetros de extensão da rodovia, ligando o Centro Industrial de Petrolina à divisa com a Bahia, passando pelo distrito de Tapera. Na via, foram realizados os serviços de terraplenagem, pavimentação completa, drenagem, sinalização horizontal e vertical, além de obras complementares, totalizando R$ 16,6 milhões de investimentos.

“A Estrada de Tapera concentra um fluxo intenso de veículos. Com a recuperação, a população que circula diariamente por essa rodovia terá mais segurança, rapidez e conforto. Além disso, também vai fortalecer o desempenho das atividades econômicas desenvolvidas nas regiões, a exemplo da agricultura irrigada, produção de vinhos, pecuária, comércio e o turismo”, destacou Paulo Câmara.

O governador também assinou ordens de serviço autorizando o início das obras de reconstrução dos principais acessos viários dos Perímetros Irrigados Nilo Coelho e Maria Tereza, em Petrolina. As rodovias contempladas são: a PE-633; a PE-638 e a VPE-639, somando juntas mais de 37 quilômetros de estradas requalificadas, com investimento de R$ 75,2 milhões. A PE-633 será restaurada na extensão de 8,3 quilômetros, indo da Rodovia Perimetral, em Pedra Linda, ao entroncamento da PE-638. A PE-638, que possui 17,8 quilômetros, será requalificada entre os entroncamentos da BR-428 e BR-407, em Burrinhos. Já a VPE-639 será restaurada no segmento de 10,1 quilômetros, que liga a comunidade de Burrinhos com a Vila do Núcleo 05.

COMPESA — Ainda no município, foi inaugurada a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário –SES Petrolina (Bacia do Jatobá). A obra recebeu um investimento de R$ 4,3 milhões, e consistiu na construção de uma nova estação elevatória e na implantação de 16 quilômetros de ramais e rede coletora de esgotos na Bacia do Jatobá.

A intervenção também contemplou as obras finais da pavimentação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Centro. Com mais essa entrega, o Governo do Estado garante a ampliação da cobertura de esgotamento em Petrolina de 83% para 85,5%. “A ação beneficia cerca de cinco mil moradores dos bairros de Jatobá, Fernando Idalino Bezerra, Rio Jordão, Geovana e dos Condomínios Sol Nascente e Summervile”, destrinchou a presidente da Compesa, Manuela Marinho.

Acompanharam as agendas a secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista; o diretor regional do Interior da Compesa, Mário Heitor Filho; e o prefeito de Afrânio, Rafael Cavalcanti.