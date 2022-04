Eriberto Medeiros homenageia ex-deputado José Augusto Farias com nome em rodovia que será pavimentada pelo Plano Retomada

Uma lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Eriberto Medeiros, presta uma homenagem (in memoriam) ao ex-deputado José Augusto Farias. Por meio da lei nº 17.520/2021, fica denominado de Rodovia Deputado José Augusto Farias a PE-083, no trecho que liga o distrito de Chéus ao centro de Surubim. A pista, por sinal, será totalmente pavimentada através das ações do Plano Retomada, que já assegurou recursos em torno de R$ 34,8 milhões para execução dos serviços.

Recentemente, a empresa Modera Engenharia, responsável pela obra, esteve em Cumaru, ao lado da prefeita Mariana Medeiros, para iniciar a fase de topografia e estudo do trajeto. Quando requalificada, a rodovia Deputado José Augusto Farias (PE-083), no trecho de 23,2 quilômetros, irá do centro de Cumaru até o entroncamento da PE-090, beneficiando o deslocamento da população da cidade, de Surubim, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, além de facilitar, também, o escoamento da produção agropecuária da região.

Homenagem

A referida lei do deputado Eriberto Medeiros reconhece os relevantes serviços prestados pelo deputado à sociedade pernambucana, em especial, a população do Agreste, onde José Augusto Farias teve maior atuação. Em sua trajetória política, ele também exerceu o cargo de vereador.

O parlamentar faz parte de uma família tradicional de políticos. Nascido em Surubim, José Augusto Farias era irmão do ex-senador Antônio Farias, pai do ex-secretário executivo de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco Rodrigo Farias e cunhado do ex-deputado estadual Nilton Mota.

Iniciou sua carreira política em 1982 quando elegeu-se vereador de sua terra natal. O mandato teve seis anos de duração e no biênio 1985/1986, ele presidiu a Casa Euclides Mota. Em 1992, José Augusto Farias foi eleito novamente vereador de Surubim, mas no meio da legislatura (1994), decidiu se candidatar a deputado estadual, onde obteve 14.564 votos e ficou na segunda suplência.

Apenas em 1995 assumiu uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com a ida de dois deputados estaduais para o secretariado do então governador Miguel Arraes.Em 1998, foi candidato à reeleição, ficando na primeira suplência, voltando à Casa Joaquim Nabuco no ano 2001. O ex-parlamentar veio a óbito aos 70 anos, em decorrência de complicações de um câncer de pulmão, em dezembro de 2020.