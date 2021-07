Eriberto Medeiros visita obras da UPAE de Carpina

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Eriberto Medeiros (PP) visitou as obras da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) em Carpina, junto com o prefeito Manoel Botafogo (PDT). O deputado tem dado apoio junto ao Governo do Estado, para que a obra tenha andamento, ajudando a melhorar o atendimento de saúde tanto no município quanto na região da Mata Norte.

Na visita, o deputado Eriberto Medeiros destacou que a construção deste equipamento é fruto de um trabalho conjunto que visa oferecer um atendimento mais digno à população. “As obras da UPAE de Carpina seguem de vento em popa, cumprindo aquilo que foi dito. Esperamos no final do ano inaugurar aqui junto com o governador Paulo Câmara e o prefeito Manoel Botafogo este importante equipamento que vai auxiliar Carpina e toda essa região. Não estamos medindo esforços para que possamos ter a aquisição dessa unidade que vai trazer mais saúde e vida para toda a população”, afirmou.

Com um investimento de R$ 4,4 milhões, o equipamento deve beneficiar 590 mil habitantes de 20 municípios da II Região de Saúde. O equipamento contará com 2,3 mil metros quadrados de área construída, incluindo setor administrativo, setor ambulatorial, com 13 consultórios, e setor de diagnósticos e terapias. O prazo de conclusão das novas intervenções e serviços de engenharia é para dezembro deste ano. Em maio, na ocasião em que o governador Paulo Câmara anunciou a retomada da construção, o deputado Eriberto estava presente, reafirmando seu compromisso com a Mata Norte.

O prefeito de Carpina, Manoel Botafogo, agradeceu a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco na obra, valorizando a parceria e o papel de fiscalização exercido pelo chefe do Legislativo Estadual. “Além de Carpina, serão mais 19 municípios da região que serão beneficiados. A obra está andando a todo vapor. É honroso receber o deputado Eriberto Medeiros aqui na obra, em um dia de chuva, acompanhando este projeto. É um prazer participar. Se Deus quiser no dia 30 de dezembro estaremos inaugurando a UPAE de Carpina. Saúde é a prioridade”, destacou.