Escola de idiomas disponibiliza cursos de inglês online gratuitos

O surto do novo coronavírus vem provocando a suspensão de diversas atividades. Mas, você que estuda inglês não precisa ser prejudicado por isso. A partir de hoje, 18 de março, a SEDA College, escola de idiomas localizada em Dublin, na Irlanda, irá disponibilizar, gratuitamente, todo o conteúdo de sua plataforma de cursos, a SEDA College Online. São mais mais de 50 cursos em vídeos-aula, ministrados por uma equipe de oito professores, e que atendem do nível básico ao avançado.

Para acompanhar as aulas ao vivo, é preciso fazer uma inscrição até o dia 29 de março, pelo site: https://app.sedacollegeonline.com/p/seda-live. Vale ressaltar que, se você já é aluno da SEDA College, a inscrição não é necessária.

Sobre a SEDA College Online:

A SEDA College Online é a plataforma de aprendizado de inglês online da SEDA College, que já oferece mais de 50 cursos, do iniciante ao avançado, para você aprender inglês quando quiser, no conforto da sua própria casa! É ótimo, não é? Há mais: cada curso tem seu próprio material de apoio e exercícios para você corrigir o conteúdo! Você tem alguma pergunta? Todas as suas perguntas podem ser respondidas em nosso Fórum de Estudantes, pelos nossos professores!