Feira de artesanato aquece economia local em Carpina

Artesãos do município de Carpina participam, hoje (10), da Feira de Artesanato Grandes Artes, na Praça José Otávio, a partir das 17hs. O evento reunirá diversos artesãos para comercialização de produtos diversos, desde panos de prato, bijuterias, vaso decorados até mesmo quadros e esculturas.

Paralelo a Feira a programação amanhã conta com apresentações de grupos de mamulengo, desfile de moda e música ao vivo. No sábado, acontecem as apresentações musicais de cantores regionais, desfile de moda e bloco lírico.

A feira de Artesanato Grandes Mestres é realizada pela Prefeitura do Carpina, através da Secretaria municipal da Mulher, e espera aquecer a economia local nesse período de final de ano.

Estão sendo tomadas as medidas preventivas para prevenção da COVID019.