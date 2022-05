Festival das Noivas Lojas 2001 reaquece economia em Carpina e região

Oferecer suporte aos profissionais do setor de produção de eventos de casamento, que sofreram com os problemas causados pela pandemias do novo corona vírus ; assim como transformar o sonho de um evento de casamento perfeito em realidade são os objetivos do primeiro Festival das Noivas. O evento acontece nas Lojas 2001- Casa e Construção desde o dia 10 de maio e se encerra amanhã (14).

O encontro de grandes marcas comerciais em busca do aprimoramento e novidades para festas sociais reuni alguns dos mais renomados fornecedores de eventos de Carpina e região. Participam os parceiros: Linda e Sensual, que no segmento de moda e aluguel de roupas e pioneiro e líder da região ; Alexandre Iluminação; Monteville – buffet e recepção ; Roval- farmácia de manipulação; Gabriella Medeiros, no fornecimento de bolos; Mariana Cristina – arquiteta ; Danúbia Carvalho – assessora de cerimonial ; Rodrigo Cesar – fotografia; Hítalo Freitas – cabelo e maquiagem; Eufonia – música de casamento; LocFest- decoração de festas. De acordo com Diógenes Murylo, da equipe de Marketing da 2001, o festival também celebra a retomada da economia.

” Vivemos um ano atípico , onde os consumidores perderam seu poder de compras, devido as dificuldades enfrentadas pela economia. Surgiu, então , a necessidade da 2001 oferecer esse suporte aos profissionais que trabalham com casamentos e outros eventos, e ao mesmo tempo reaquecer o ressurgimento da economia. Paralelo a esse evento, a 2001 disponibiliza uma lista de presentes para casamentos, que já existe voltada para outros nichos, como 15 anos, aniversários, chás de bebês, chás de cozinha. O propósito maior e da o pontapé e o aquecimento nos serviços para casamentos desses profissionais, que oferecem descontos imperdíveis aos noivos.

E ainda, fazendo a lista de presentes na 2001 neste mês de maio, os noivos concorrem a 2 diárias no Village Resort em Porto de Galinhas.