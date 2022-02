Festival de Cinema de Carpina seleciona filmes para suas mostras competitivas

Em 2022, o Festival de Cinema de Carpina chega à sua quarta edição. Com objetivo de incentivar o desenvolvimento da cultura cinematográfica no município de Carpina e da região da Zona da Mata Norte de Pernambuco, o evento está com inscrições abertas para receber inscrições de realizadores que desejem participar de suas mostras competitivas. Para se inscrever, basta entrar no site cinecarpe.com.br, e na aba inscrições, acessar o edital, que traz o regulamento. Os interessados têm até o próximo dia 30 de março para submeter suas propostas.

Numa realização da Balão Cultural, o festival terá espaço tanto para curta-metragem (de 25 a 30 minutos de duração) como longa-metragem (de 60 até 150 minutos), podendo ser filmes de ficção ou documentário. Videoclipe de cantores ou banda, de qualquer gênero musical, também pode participar. Mais informações: contatobalaodeimagem@gmail.com.

Serviço

4º Festival de Cinema de Carpina

Inscrições: até 30 de março de 2022 e envio para o e-mail contatobalaodeimagem@gmail.com

Categorias: curta-metragem, longa-metragem (ficção ou documentário), videoclipe e pôster de filme