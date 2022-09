Festival Viva Calú homenageia mestre do teatro de mamulengo em Pernambuco

Neste fim de semana, a cidade de Vicência, na região da Mata Norte de Pernambuco, sedia o Festival Viva Calú. O evento tem como proposta prestar uma homenagem especial a um dos importantes artistas do teatro de bonecos do País, Antônio Joaquim de Santana, mais conhecido por Mestre Calú, de 77, que, em agosto deste ano, entrou para lista dos Patrimônios Vivos de Pernambuco.

A festa será marcada pela tradição da cultura popular, com apresentações de maracatu rural, ciranda, coco de roda, além do teatro de mamulengo, entre outros. O acesso do público é gratuito. A programação acontece neste sábado, a partir das 17h, na Praça da Bíblia.

No palco montado no local, se apresentam, o Mamulengo Flor de Jasmim; o Maracatu Rural Estrela Formosa; o Maracatu Rural Leão da Floresta de Vicência; o Grupo Cultural Caboclo; Música Rural; e Zé Dias e a Ciranda Rainha Pernambucana. A expectativa da organização é que mais de cinco mil pessoas participem do encontro.

Em 2022, o Mestre Calú completa 58 anos dedicado à arte de criar e dar vida aos bonecos de madeira e tecido, tradição que herdou de seu pai. Ao longo de quase seis décadas, criou mais de 200 bonecos. Todos estão em seu acervo, montado em casa.

O Festival Viva Calu é realizado pela AMATA Produções e Treze Produtora, com apoio da Prefeitura de Vicência, Fundarpe e Governo de Pernambuco. Para mais informações da celebração ao Mestre Calu, acesse: www.instagram.com/mestrecalu

Sobre o Mestre Calú – nascido em 1945, no Engenho Independência, na cidade de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, herdou de seu pai, o mamulengueiro Zé Calú, a tradição de criar bonecos e dar vida aos seus personagens. Ainda na infância, encantou-se com o mundo lúdico e alegre dos bonecos de mamulengos. Já em 1964, no auge dos seus 19 anos de idade, produziu o próprio teatro de bonecos, iniciando, a partir daí, sua trajetória que contribuiu e contribui fortemente para a cultura popular nordestina.

Em sua primeira criação, surgiu o “Presépio Mamulengo desde o Princípio do Mundo”, que posteriormente passou a ser chamado “Presépio Mamulengo Flor de Jasmim”. Durante as décadas de 1960 e 1990, Calú apresentou-se em diversos engenhos e fazendas, levando risos a trabalhadores rurais.

Dentre as cantorias de Mestre Calú com os bonecos, estão loas, toadas, sambas, coco e maracatu. Em seu município, Vicência, recebeu diversas homenagens de relevância. Também recebeu reconhecimentos prêmios importantes, como o do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, em 2016; e o prêmio de culturas populares do Ministério da Cultura, em 2017.

Em 2019, Mestre Calú também participou, em Brasília, da reunião que elegeu o mamulengo como Patrimônio Cultural do Brasil. Além de realizar apresentações e participar de eventos, ele ministra oficinas de teatro de mamulengo por todo o Brasil. Atividade que contribui para a preservação e salvaguarda da tradição desse brinquedo lúdico, dinâmico e que exalta cultura popular desde a criação dos bonecos, até as representações (encenações) para o público.