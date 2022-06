Galpão das Artes realiza exposição: Memórias do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá

Na próxima quinta (02), às 19h30, vai estrear a exposição: Memórias do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá no Galpão das Artes, no município de Limoeiro. A exposição segue aberta ao público no período de 03 a 11 de Junho, nos horários da manhã e tarde.

A exposição é uma homenagem que o Galpão das Artes vai fazer pela passagem dos 19 anos do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, comemorados no último dia 07 de maio.

A programação conta exposição de peças do acervo histórico do Museu e também peças para comercialização. O público pode adquirir obras incríveis produzidas por pelos mestres artesãos.