Governador dará hoje ordem de serviço para conclusão da UPAE de Carpina

O governador Paulo Câmara assinará, hoje (21), assinou hoje (21) a ordem de serviço para a conclusão da Unidade de Pronto Atendimento Especializado (UPAE) de Carpina.

No mês passado, o governo do estado publicou no diário oficial a homologação do pregão eletrônico para a contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos serviços de complementação e reparos na construção da Unidade.A UPAE Carpina teve o início das obras em janeiro de 2014, quando o estado era governado ainda pelo ex-governador Eduardo Campos.

A expectativa é que a UPAE estará em pleno funcionamento no segundo semestre deste ano. O novo serviço beneficie mais de 253 mil moradores dos municípios de Carpina, Buenos Aires, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Paudalho, Tracunhaém e Vicência, além de outros municípios por meio da regulação em saúde.