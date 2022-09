Governo de Pernambuco inaugura UPAE de Carpina, na Zona da Mata Norte

O Governo de Pernambuco inaugura, nesta quarta-feira (21/09), a Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Carpina, na Zona da Mata Norte. Décima terceira UPAE entregue à população pernambucana, a unidade teve investimentos de R$ 5,9 milhões. O serviço beneficiará 20 municípios da região, contemplando quase 590 mil pessoas das cidades de Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Salgadinho, Surubim, Tracunhaém, Vertente do Lério e Vicência. Os atendimentos já iniciam nesta quinta-feira (22/09).

A estrutura contará com atendimentos em diversas especialidades médicas e não-médicas, além de dispor de todo o aparato para realização de vários exames, como mamografia e endoscopia. “A UPAE de Carpina é mais um equipamento fundamental para garantir o atendimento qualificado e especializado no interior do Estado. Junto com outras iniciativas, como a ampliação dos leitos no legado da pandemia, o Governo de Pernambuco segue em frente com o compromisso de descentralizar a assistência à saúde da nossa população”, reforça o secretário estadual de Saúde, André Longo.

Para ser atendido no serviço, o usuário deve ser atendimento e referenciado primeiramente pela atenção primária do município. Se for identificada necessidade de atendimento com especialista, a unidade de saúde ou a secretaria municipal de saúde faz o encaminhamento para a UPAE. Após o acompanhamento na Unidade, o paciente volta para seus atendimentos de rotina na atenção primária.

Assim como a UPAE Escada, entregue em agosto, a UPAE Carpina também fará parte da rede de descentralização da assistência em saúde ao pé diabético e feridas complexas; bexiga neurogênica; pacientes ostomizados; e reabilitação pós-Covid.

Construída pelo Gabinete de Projetos Especiais, o serviço será administrado pela Fundação de Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), organização social vencedora do edital para gestão e operacionalização do serviço. Ao todo, 88 funcionários atuarão no local, entre médicos, equipe multidisciplinar e profissionais da área administrativa.

REDE – Pernambuco já contava com outras 11 UPAEs espalhadas por todo o Estado. As unidades em funcionamento estão nos municípios de Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada, no Sertão; Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns e Limoeiro, no Agreste; e a UPAE Grande Recife, em Abreu e Lima. Juntos, os serviços realizaram, em todo o ano de 2021, mais de 438 mil atendimentos, entre consultas médicas, não-médicas, sessões de reabilitação e cirurgias ambulatoriais. Já em relação ao número de exames, foram mais de 683 mil. Em 2022, de janeiro a junho, já foram efetuados mais de 283 mil atendimentos e 446 mil exames.