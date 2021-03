Um homem de 19 anos morreu na noite da quinta-feira (18) após ser agredido por moradores de Itambé, na Zona da Mata de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, apurações iniciais das equipes apontaram que o jovem praticava assaltos na cidade.

A morte ocorreu no bairro Carice. Equipes das polícias Civil e Militar compareceram ao local e constataram que o jovem foi agredido com um objeto cortante. O caso começou a ser investigado pela delegacia do município.