Limoeiro instala barreiras sanitárias

Motoristas que chegam ao município de Limoeiro passam por medidas de prevenção ao coronavírus. Nessa sexta (8), três barreiras sanitárias foram instaladas nas estradas da cidade. O trabalho seguirá enquanto durar a pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde, os veículos são higienizados com produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Motoristas e passageiros passam pela aferição da temperatura e, em caso de alteração, são encaminhados ao serviço de saúde ou retornarão ao domicílio de origem.

As pessoas abordadas também são orientadas sobre os principais sintomas da Covid-19 e alertadas sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a disseminação do vírus. As barreiras sanitárias foram instaladas no acesso ao Bairro São Sebastião (Via PE-90), no entroncamento da Rua A do Bairro João Ernesto e na Rodovia PE-50 (Hospital de Campanha). A ação conta com profissionais das vigilâncias Ambiental e Vigilância Sanitária, da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, dos Guardas Municipais, Bombeiros Civis e Orientadores de Trânsito.

