Machados realiza diariamente ações de prevenção à Covid-19

Desde o início do isolamento social, decretado pelo governo do Estado de Pernambuco, em março, Machados, no agreste pernambucano, tem registrado avanços no combate a pandemia do novo coronavírus. O município, que contem aproximadamente 16 mil habitantes, criou um “Comitê de Crise” realizando ações diárias de prevenção contra a circulação da covid-19.

Linha de frente

Reconhecendo a importância de preservar os profissionais que estão trabalhando na linha frente e os cuidados com a população, foram entregues equipamentos de proteção individual doados por pessoas e empresas que -voluntariamente- estão ajudando no combate ao novo coronavirus. “Com recursos do município e parcerias, adquirimos máscaras N95, 700 máscaras cirúrgicas, 100 metros de TNT para confecção de máscaras e capotes, 10 capotes, luvas, 40 litros de álcool 70, 40 aventais e 40 escudos facial. Todas as medidas necessárias de prevenção estão sendo tomada. Agradecemos aos colaboradores que estão nos ajudando na aquisição destes itens de proteção individual”, afirmou Dorgival Dias Paixão, coordenador do Comitê de Crise.

Educação

A gestora municipal de Educação, Maria Rodrigues, falou que “Machados continua com a qualidade no ensino utilizando ferramentas virtuais para as aulas à distância, através do projeto Educa– PE”. Ela disse que toda rede municipal, está disponibilizando aulas, por meio de grupos de WhatsApp com professores das turmas, estudantes, pais ou responsáveis de cada escola. Os alunos recebem os conteúdos e atividades com o monitoramento da Coordenação Pedagógica. “Está prevista a revisão desses conteúdos no retorno das aulas presenciais”, salientou a gestora. A secretária ainda comentou sobre a entrega de 1.600 kits merenda, contendo: 1 Kg de açúcar, um pacote de arroz, 1 Kg de feijão, um pacote de fubá, uma bolsa de leite, um pacote de macarrão e 1 Kg de coxa/sobrecoxa. “De acordo com o calendário de cada escola para que não haja aglomerações, orientamos os pais a receber os materiais dos seus filhos, usando máscaras e manter o distanciamento”, finalizou.

Ações de benefícios eventuais com auxílio assistencial, pulverização, desinfecção e informações de conscientização.

Ação Social

Karla Alves, responsável pela pasta da Secretaria de Assistência Social, informou que o horário de atendimento presencial foi reduzido e, na ocasião, criou um canal via Wathasapp com atendimento 24 horas para tirar as dúvidas da população e para agendamento socioassistencial. Dentro da ação de combate ao Covid-19 foram adquiridos equipamentos de proteção para os profissionais. Na Ação Social houve ações de benefícios eventuais, como auxílios: alimentos, aluguel residencial, gás, medicamentos, natalidade e financeiro. Pagamentos de faturas de água e luz. Além de doação de máscaras para os idosos e famílias em vulnerabilidade social, de acordo com a lei LOAS e o decreto de reconhecimento de Calamidade Pública, atendimento técnico social, Inclusive aos mototaxistas. Foram atendidas 600 famílias.

Secretarias integradas

A secretaria de Administração informou através da assessoria de imprensa, que em conjunto com as demais secretarias e a Guarda Municipal, está acontecendo diariamente Barreira Sanitária, na PE- 86, no Bairro de Laranjeiras, como também realização de pulverização e desinfecção em todos os bairros. No Hospital Édson Álvares, foram criados leitos de retaguarda exclusivos e disponibilizadas ambulâncias, caso surja à necessidade de transferência médica. A coleta de lixo e as limpezas dos reservatórios d’água estão sendo feita com mais freqüência, fornecimento de água através de carro Pipa 03 caixa d’água de 10.000ml, atendendo 70 famílias. O Departamento de Comunicação está fazendo Lives ao vivo com artistas da “terra” e divulgação das informações e conscientização, nos canais oficiais.

Foto: Assessoria de Imprensa