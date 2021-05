Mais 42,4 mil vacinas da Coronavac chegam a PE

Uma nova remessa da Coronavac/Butantan, com quatro volumes, totalizando 42,4 mil vacinas contra o novo coronavírus, chegou às 7h41 desta sexta-feira (14.05) a Pernambuco, em um vôo da Azul Linhas Aéreas. O novo quantitativo ficará armazenado no Programa Estadual de Imunização (PNI-PE) e será destinado aos municípios que oficializarem a necessidade de segundas doses.

“Vamos reservar essa nova remessa para assegurar que os pernambucanos recebam a segunda dose. Apesar de estarmos progredindo na vacinação no Estado, ainda há instabilidade por parte do governo federal na distribuição dos imunizantes. Por isso, temos buscado eficientizar ao máximo as doses que recebemos”, afirmou o governador Paulo Câmara.

De acordo com a superintendente de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Ana Catarina de Melo, o quantitativo de vacinas recebido na noite desta quinta-feira (13.05) já está sendo distribuído às Gerências Regionais de Saúde, fechando as pautas oficiais das segundas doses. E com a remessa de hoje, o Estado garante uma reserva técnica.

“Contudo, caso alguma cidade tenha utilizado mais vacinas como primeira dose, é preciso oficializar a informação, que será analisada pelo PNI-PE e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Com essas informações, faremos a divisão entre os municípios, de forma a não prejudicar a população, que precisa finalizar o esquema vacinal para ficar protegida contra a Covid-19”, explicou a superintendente.

Já somadas as doses que chegaram na manhã desta sexta, Pernambuco totaliza 3.451.830 vacinas contra a Covid-19 recebidas, sendo 1.959.160 da Coronavac/Butantan, 1.428.320 da Astrazeneca/Fiocruz e 64.350 da Pfizer/BioNTech.