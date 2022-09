Marquise desaba em Aliança provocando 4 mortes e dezenas de feridos

A queda de uma marquise no centro da cidade de Aliança, atingiu diversas pessoas, na noite de ontem (11), durante o desfile de comemoração dos 94 anos de emancipação política da cidade.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pelo menos quatro pessoas morreram e já se contabiliza dezenas de feridos que foram levados para Unidade Mista Belarmino Luís Pessoa de Melo, no próprio município. Outros pacientes foram transferidos para o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata.

A marquise é de um estabelecimento comercial que fica localizado no trajeto do desfile e várias pessoas acompanhavam as apresentações embaixo da fachada que cedeu. O acidente aconteceu já no final do evento, quando a última banda marcial se aproximava do palco.

Equipes do SAMU prestaram assistência as vítimas, no local do fato enquanto os feridos eram transferidos para o hospital.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Está sendo confirmado número total de mortes e de feridos.

Em virtude do acidente, a Prefeitura de Aliança em rede social decretou luto oficial de três dias na cidade. “Desejamos força aos familiares das famílias enlutadas e nos uniremos às orações para que o sentimento de perda seja amenizado”, afirma o texto da postagem.

Os eventos de celebração dos 94 anos de emancipação política estavam programados até o próximo dia 17 de setembro, mas foram cancelados, em respeito às vítimas e familiares.