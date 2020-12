Mata Norte tem 6.290 casos do novo Coronavírus

A região da Mata Norte contabiliza um total de 6.290 casos e 494 óbitos em decorrência do novo coronavírus.

Na última semana houve um acréscimo de 117 novas notificações.

No município de Paudalho foram 20 novos pacientes diagnosticados, em Glória do Goitá foram 18 novos casos e em Camutanga 12 pacientes.

A secretaria de Saúde de Goiana justifica que o aumento dos números da COVID19 no município ocorre devido a busca de casos ausentes do sistema e do rastreamento. Casos positivos levaram à testagem do entorno e identificação de casos assintomáticos da doença. Nos últimos dias, houve ainda o aumento da busca por exames. A cidade contabiliza 1.335 casos e 82 óbitos.

Em Timbaúba os números permanecem estáveis. A cidade lidera o número de casos de COVID- 19 na Mata Norte, com 1.692 registros e 53 óbitos.