Menina de 4 anos está desaparecida em Carpina

Uma menina de 4 anos de idade, identificada por Luana, está desaparecida na cidade de Carpina. Segundo informações, familiares procuraram a Delegacia de Polícia da cidade para prestar queixa na manhã de hoje (04).

A mãe da menina percebeu o sumiço da garota e começou as buscas. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. A família mora no Bairro de Santo Antônio.

Familiares e amigos estão utilizando as redes sociais para ajudar na divulgação da foto da menina.

Quem tiver alguma informação sobre Luana entrar em contato pelo 81 98974-2777 ( falar com Danny) ou (81) 99854.2755 (Fátima).