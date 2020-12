Moradora de Aliança precisa de doações para tratamento de doença rara

Welcia Tavares, moradora de Chã do Ouro, em Upatininga, distrito de Aliança- PE, foi diagnosticada com uma doença rara e precisa de doações para o tratamento neurocirúrgico, que custa R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ela foi diagnosticada com Síndrome de Arnold- Chiari, que é uma malformação genética rara em que há o comprometimento do sistema nervoso central e que pode resultar em dificuldade de equilíbrio, perda da coordenação motora e problemas visuais. Welcia também está realizando o tratamento para Siringomielia, uma patologia em que um cisto cheio de líquido (siringe) se desenvolve dentro da cavidade tubular localizada na área central da medula espinhal . Com o tempo, o cisto pode aumentar, danificando a medula espinhal e causando sintomas.

A gravidade do diagnóstico levou Welcia Tavares recorrer a solidariedade de familiares e amigos, que estão usando as redes sociais para conseguir o valor correspondente ao tratamento. “A não realização desta cirurgia pode gerar uma paralização no meu corpo, ou até mesmo o meu óbito”, relata.

Interessados em ajudar podem fazer suas doações nas seguintes contas: