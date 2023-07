MPPE e TCE promovem ciclo de formações para fortalecer o controle social na política de educação; Caruaru recebe amanhã (4) a primeira edição

Caruaru sediará amanhã (4) o primeiro de uma série de workshops que têm como objetivo fortalecer o controle social na política de educação em Pernambuco, permitindo uma atuação mais efetiva dos conselhos municipais de educação, ao conhecer sobre orçamento público e ver em prática as ferramentas disponíveis no portal do Tome Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE).

Os workshops serão realizados em diferentes locais, abrangendo diversas regiões de Pernambuco, entre os meses de julho e novembro. A primeira edição ocorrerá no dia 4 de julho, no auditório Uninassau, localizado na BR 104, no quilômetro 68, número 1215 – Agamenon Magalhães, em Caruaru, às 13h. O workshop busca fornecer ferramentas, informações e condições para o acompanhamento dos serviços, gastos e investimentos na política de educação. Com isso, pretende-se promover a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem na rede pública.

Estão sendo oferecidas vagas para conselheiros municipais de educação, gestores municipais e integrantes do MPPE, que podem se inscrever pelo link: https://doity.com.br/workshop-controle-social-e-orcamento-na-pratica.

A iniciativa é uma realização do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação (CAO Educação) em parceria com a Escola Superior (ESMP) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Coordenação do Programa TCEndo Cidadania, da Escola de Contas do TCE-PE.

Confira as datas dos workshops:



04/07/2023 – CARUARU (inscrições esgotadas) – Workshop GRE Agreste Centro Norte – Auditório UNINASSAU Caruaru. Endereço: BR 104, KM 68, n 1215 – Agamenon Magalhães, Caruaru

18/07/2023 – SALGUEIRO (inscrições abrem dia 5/7) – Workshop GRE Sertão Central – Auditório da Gerência Regional de Educação do Sertão Central. Endereço: Rua Lourival Sampaio, 365, Salgueiro

01/08/2023 – AFOGADOS DA INGAZEIRA(aguardar abertura das inscrições) – Workshop GRE Sertão do Submédio do São Francisco e Sertão do Alto Pajeú Autarquia Educacional de Afogados da Ingazeira e Faculdade do Sertão do Alto do Pajeú. Endereço: Rua Osvaldo Gouveia, s/n, Afogados da Ingazeira

15/08/2023 – SURUBIM(aguardar abertura das inscrições) – Workshop GRE Vale Capibaribe – Inspetoria TCE Surubim. Endereço: R. Antônio Medeiros Sobrinho – Cabaceira, Surubim

12/09/2023 – ARARIPINA(aguardar abertura das inscrições) – Workshop GRE Sertão do Araripe – Autarquia Municipal – AEDA – Araripina. Endereço: Av. Antônio de Hermógenes, 80 – Araripina

13/09/2023 – PETROLINA(aguardar abertura das inscrições) – Workshop GRE Sertão Médio São Francisco – FACAPE – Campus Universitário s/n – Cidade Universitária, Petrolina

17/10/2023 – GARANHUNS (aguardar abertura das inscrições) – Workshop GRE Agreste Meridional – Auditório da Gerência Regional de Educação do Agreste Meridional. Endereço: Praça Tavares Corrêa, 52, Heliópolis, Garanhuns

31/10/2023 – PALMARES (aguardar abertura das inscrições)– Workshop GRE Mata Sul – Centro Municipal de Formação. Endereço: Rua José Rudval de Aragão, 26622, Centro, Palmares

21/11/2023 – ARCOVERDE (aguardar abertura das inscrições) – Workshop GRE Sertão Moxotó Ipanema – Arcoverde