Municípios da Mata Norte festejam São Pedro

Hoje é o tradicional Dia de São Pedro. No município de Goiana, a solenidade de São Pedro é festejada com missas em homenagem ao Santo padroeiro da cidade.

A paróquia de Nossa Senhora do Rosário, vai transmitir as celebrações ao vivo através do Instagram e Facebook da própria paróquia, em dois horários, às 10hs (missa solene) e as 19hs.

São Pedro também é festejado em outros municípios. Em Lagoa do Carro, por exemplo, a última noite do São João das Tradições vai está inclusiva além de ter muito forró. Hoje a programação receberá a Banda de Pifino Mestre Vitalino composta por alunos da Educação especial do município, além de muita alegria e animação com os artistas locais: Ed e Emerson Souza, Edilson dos Teclados, Maxwell Show, Banda Garota On-line, Karla Lima e Rafa Ferreira! A live junina inicia, a partir das 18hs, pelas redes sociais da Prefeitura de Lagoa do Carro.

Já na cidade de Glória do Goitá, as comemorações de São Pedro serão marcadas pelas apresentações do Mestre Bem e o grupo Arte do Mamulengo; além dos shows com Vivi Santos, Anacleto Silva e Luciano Show, através de uma live. A transmissão inicia as 19hs, pelas redes sociais da prefeitura.

Todos os eventos seguem os protocolos de segurança para prevenção do novo coronavírus.