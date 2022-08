Neoenergia lança programa comunidade segura para conscientizar população sobre cuidados com a rede elétrica

Atenta à segurança da população no que diz respeito à energia elétrica, a Neoenergia Pernambuco lançou o Programa Comunidade Segura. A empresa está desenvolvendo uma série de inciativas direcionadas para a educação das pessoas na convivência diária com a rede de distribuição presente em todo o Estado. As ações de conscientização são pautadas na identificação das principais causas de acidentes. A partir deste mês e ao longo do próximo ano serão promovidas de palestras, treinamentos, parcerias e distribuídos conteúdos educativos com a finalidade de prevenir ocorrências.

As orientações do Programa Comunidade Segura são simples, mas extremamente eficazes para salvar vidas. Entre os sete pontos elencados como primordiais estão a necessidade de observar a distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica ao realizar qualquer tipo de reforma ou construção. A instalação de antenas também deve obedecer a distância mínima para evitar o toque acidental do equipamento nos cabos de energia elétrica. Duas ações claras, mas que ainda são responsáveis por acidentes em todo o Brasil.

Outro ponto destacado é a necessidade de isolar áreas em casos de fios partidos. Ao identificar uma situação de perigo, a Neoenergia Pernambuco deve ser acionada imediatamente por meio do número 116. Uma equipe será enviada ao local para eliminar o possível risco. O mesmo pensamento serve para intervenções em cabos, postes, subestações ou qualquer outro equipamento da empresa. Apenas profissionais autorizados, utilizando os equipamentos de proteção individual, podem fazer esse tipo de ação.

Uma das principais causas de acidentes envolvendo a rede elétrica são as ligações clandestinas. A utilização de equipamentos fora dos padrões feita por pessoas sem conhecimento do funcionamento de uma rede de distribuição de energia elétrica são dois ingredientes perfeitos para um acidente. A ligação irregular é crime e não afeta apenas quem realiza o ligações clandestinas. Ela impacta diretamente toda a região. Isso porque o acidente pode acontecer dentro de casa, mas também na calçada, ao lado do poste, em um telhado, envolvendo uma ou várias pessoas.

“O Comunidade Segura é o resultado da mobilização das nossas equipes nas distribuidoras, onde identificamos os principais pontos de atenção voltados para a segurança das pessoas em relação à rede elétrica. Desenvolvemos as regras de ouro, criamos ou melhoramos processos internos e de colaboração com a sociedade, que podem contribuir de forma decisiva para evitar acidentes com a população. Para a Neoenergia Pernambuco, acima de tudo está a vida, com energia segura para todos”, afirmou o diretor de Processos e Tecnologia da Neoenergia, Heron Fontana.

As ações do Comunidade Segura serão desenvolvidas principalmente junto a escolas, lideranças comunitárias, instituições e empresas. A ideia é envolver o máximo de pessoas durante as iniciativas para que se tornem multiplicadoras, evitando acidentes em toda a área de concessão.