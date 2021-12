O Menino Jesus x O “Papai” Noel

Como celebrar o Natal em 2021? É possível desejar ou ser feliz neste Natal com está pandemia do novo coronavirus, o vírus maldito ( ainda há quem achou bom)?

E para infelicitar mais , surgiu a ” gripe espanhola”. Pelo lado da violência, milhares de presos, ladrões, estupradores e assassinos, soltos neste período natalino. O incentivo à malignidade na internet completa a nossa triste situação. A grande festa da cristandade não é mais a mesma. Mudaram o Natal.

Tornaram o “papai” Noel o protagonista da festa. A figura do menino Jesus ficou de lado, até nos lares cristãos. O velho barbudo roubou o lugar de Jesus e dos pais no coração das crianças. E, às crianças pobres sobraram os restos. Não se invoca mais, ou muito pouco, o “espírito do Natal”.

Se for feita uma enquete para saber quem é mais popular , no Natal, Jesus ou o Noel. O velho das neves ganha com boa diferença do filho de Deus. Precisamos recristianizar o Natal. ” Bom” velhinho segurando o Menino nós braços seria um bom recomeço. E essa desesperança que nos acena: inflação alta, oscilação do dólar, crise política, violência em ascenção…

Quando compreendermos que ” somos uma alma conduzindo um cadáver no nosso corpo” será a glória da humanidade. Até lá, viveremos como em um jogo de cabo de guerra, uns puxam para um lado, outros… Mas não percamos a velha esperança. É Natal… A felicidade está sempre nos sorrindo.

A confiança no Senhor nós ajudará. Feliz Natal e prosperidade em 2022.

São os votos da equipe de jornalismo do Voz do Planalto.

Paulo Fernando Ferreira – jornalista e escritor.