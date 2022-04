Páscoa: aprenda 5 receitas saudáveis com chocolate

No período de Páscoa, é muito comum que as pessoas tenham a preocupação de aproveitar a data – comendo bastante chocolate – e, ao mesmo tempo, conciliar com a rotina de uma alimentação equilibrada.

Pensando em quem deseja saciar a vontade de um doce, mas sem deixar a saúde e a dieta de lado, o Freeletics Nutrition, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, fez uma lista de receitas fit, com o uso de cacau, para que todos possam curtir o feriado de Páscoa sem peso na consciência. Confira:

1. Pudim de chocolate com abacate

Foto: Divulgação/Freeletics Nutrition

Ingredientes:

2 abacates

2 bananas

6 tâmaras secas

4 colheres de chá de manteiga de amendoim

4 colheres de sopa de cacau em pó não oleoso

400 g de iogurte grego natural

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até que estejam com uma textura suave Transfira a massa para uma tigela, cubra com plástico filme e deixe na geladeira durante a noite

2. Brownies crus de noz pecan

Foto: Divulgação/Freeletics Nutrition

Ingredientes:

30 g de noz pecan

4 tâmaras

4 colheres de chá de cacau em pó

½ colher de chá de xarope de bordo ou mel

Modo de preparo:

Bata as nozes pecan com um mixer. Adicione tâmaras, cacau em pó e o xarope de bordo/mel. Bata até que a mistura adquira uma consistência viscosa Coloque a massa em uma assadeira bem pequena e espalhe de maneira homogênea. Deixe descansar no freezer por uma hora e depois corte em pedaços

3. Mingau snickers

Foto: Divulgação/Freeletics Nutrition

Ingredientes:

50 g de aveia em flocos finos

200 ml de leite de amêndoas ou desnatado

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de pasta de amendoim natural

1 banana madura

1 pitada de sal

100 g de iogurte grego

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça o leite com um pouco de sal. Mexa a aveia e o cacau e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Mexa de vez em quando até que vire um purê consistente Tire a frigideira do fogo e mexa a manteiga de amendoim e a banana. Amasse a banana com um garfo enquanto a incorpora ao mingau Sirva o mingau com iogurte como acompanhamento

4. Shake de chocolate com menta

Foto: Divulgação/Freeletics Nutrition

Ingredientes:

250 ml de leite de amêndoas

1 banana

½ abacate

3 tâmaras

2 colheres de chá de cacau em pó

¼ hortelã fresca

Modo de preparo:

Corte a banana e o abacate, então coloque todos os ingredientes no liquidificador em alta velocidade, até que fique cremoso. Sirva com gelo

5. Tigela de chocolate com pasta de amendoim

Foto: Divulgação/Freeletics Nutrition

Ingredientes:

100 g de iogurte grego natural

50 ml de leite de amêndoas ou desnatado

1 banana

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de pasta de amendoim natural

1 colher de chá de xarope de bordo ou mel

2 colheres de chá de lascas de cacau

Modo de preparo:

Bata no liquidificador o iogurte, leite, meia banana, cacau em pó, pasta de amendoim e xarope de bordo/mel até que atinja a consistência suave. Transfira para uma tigela Corte o resto da banana em fatias e coloque por cima do smoothie com lascas de cacau