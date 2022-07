Paudalho começará nesta quarta (20) a vacinar crianças a partir de 04 anos contra a Covid-19

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começará nesta quarta-feira (20) a vacinar crianças a partir de 04 anos contra a Covid-19. Para iniciar a imunização desse público, a Prefeitura fará uma ação em Chã do Conselho. O evento ocorrerá das 14h às 18h, na Escola José Bonifácio.

No local, haverá parque, pipoca e algodão doce para as crianças. Na ocasião, outros públicos-alvo poderão ser vacinados com a dose que falta, e não será necessário agendamento.

“Estamos realizando essas ações para imunizar o maior número de pessoas possíveis, entre criança, jovens, adultos e idosos que ainda não foram vacinados ou que faltam tomar alguma dose da vacina contra a Covid-19. É importante que todos compareçam, porque o vírus da Covid-19 continua matando muita gente”, disse Thais Cibelle, integrante da Secretaria de Saúde do Paudalho.

É preciso levar o cartão de vacina, caderneta de vacinação, CPF e registro dos filhos.