Paudalho inicia inscrições para projetos de alunos no Programa de Iniciação Científica Municipal

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, torna público o edital para as inscrições da seleção de estudantes do Ensino Fundamental dos Anos Finais no Programa de Iniciação Científica Municipal (PICM), para o desenvolvimento de projetos no ano letivo de 2022. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (21).Para concorrer às bolsas de pesquisa, as propostas de trabalho devem estar em conformidade com os critérios estabelecidos no presente edital, encaminhadas durante o período de 21 de fevereiro a 07 de março de 2022, por meio do formulário de inscrição, disponível em https://forms.gle/tM4LaAASYWiFDjj19 . Os documentos adicionais serão solicitados apenas para os candidatos selecionados e deverão ser entregues até às 17h dos dias 01 a 08 de abril de 2022.

O Programa de Iniciação Científica Municipal

O Programa de Iniciação Científica Municipal (PICM), tem por objetivos fomentar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes da Rede Municipal de Educação, mediante sua participação em atividades de pesquisa científica e tecnológica que promovam letramento científico, orientadas por docentes qualificados da rede municipal de ensino, bem como estimular o desenvolvimento do pensamento científico, tecnológico e artístico-cultural, levando em consideração o aprimoramento dos processos de ensino e de aprendizagem.

Pode participar

Poderão ser bolsistas do Programa de Iniciação Científica Municipal (PICM), os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do 6° ao 9° ano e da EJA III e IV, estudantes que não possuem vínculo empregatício com entidade pública ou privada, muito menos com outros programas que oferecem bolsas, estudantes que demonstrem interesse pela pesquisa/ação, estudantes que tenham disponibilidade de 12 horas semanais, incluindo atividades presenciais e à distância na sua área de pesquisa.

Confira o edital:

Edital Programa de Iniciação Científica Municipal (PICM) _PICM-2022_